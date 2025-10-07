Καταιγίδες τις επόμενες ώρες: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, Τρίτη (7/10), με έμφαση περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο, κυρίως στα νότια και νοτιοανατολικά, όπου αναμένονται τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονες καταιγίδες.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα μας θαμετατοπιστεί προς τα ανατολικά, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στα ανατολικά της Κρήτης, την Κάρπαθο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο και τις γύρω περιοχές.

Καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται στα δυτικά, καθώς μέσα στην ημέρα τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένιση και θα καταγραφούν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στα νοτιοανατολικά του Αιγαίου οι καταιγίδες είναι σε θέση να προξενήσουν τις επόμενες ώρες προβλήματα.

Την Τετάρτη (8/10), το κύμα κακοκαιρίας εξασθενεί, ωστόσο αστάθεια θα παραμείνει στο Αιγαίου, ωστόσο στις περισσότερες περιοχές θα υπάρχει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία, ιδιαίτερα το πρωί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Περαιτέρω βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται για την Πέμπτη (9/10).

Καιρός: Η αναλυτική πρόγνωση για την Τρίτη

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, Τρίτη (7/10):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.