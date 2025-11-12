Κατάπιε «αμάσητο» ολόκληρο μπέργκερ - Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος

Πρωτοφανές περιστατικό καλείται να αντιμετωπίσει το Νοσοκομείο «Γεννηματάς», στο οποίο μετέβη 22χρονος σε κρίσιμη κατάσταση που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός viral challenge που είχε δει στα social media και αποφάσισε να συμμετάσχει με τους φίλους του.

Συχνό είναι το φαινόμενο, νέοι να πραγματοποιούν προκλήσεις που διαδίδονται στο Διαδίκτυο, με μερικές από αυτές να είναι άκρως επικίνδυνες, τόσο που μπορούν μέχρι και να αποβούν μοιραίες.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς είναι διασωληνωμένος με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο και στους νεφρούς.

Όπως αναφέρει η Ματίνα Παγώνη που μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά, το περιστατικό έλαβε χώρα στο Κορωπί μετά από στοίχημα που έβαλε ο νεαρός και όταν κατάπιε το μπέργκερ έφραξαν οι αεραγωγοί.

Στο σημείο δεν υπήρξε κάποιος που να ξέρει πώς να τον βοηθήσει για να μπορέσει να αποβάλλει το μπέργκερ. Όπως επισημαίνει η κ. Παγώνη «δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός όταν παίζεις με τέτοιες ιστορίες», γι’ αυτό ανέδειξε την ανάγκη να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες.