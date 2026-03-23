Κατάπλευσε στη βάση της Σούδας το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford»

Το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Gerald R. Ford» δεν θα μπορέσει να βγει στο νησί της Κρήτης για λόγους αναψυχής.

Το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» των ΗΠΑ στη Σούδα
Το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» των ΗΠΑ στη Σούδα | flashnews.gr
Κατέπλευσε στην ναυτική βάση στο Μαράθι της Σούδας το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Gerald R. Ford.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε περί τις 10:00 το πρωί για δεύτερη φορά εντός περίπου ενός μήνα.

Σε αυτό το διάστημα έχουν αλλάξει σημαντικά οι συνθήκες, καθώς έκτοτε ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και το Gerald R. Ford ήρθε αντιμέτωπο με μεγάλη φωτιά. 

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr , δεν θα επιτραπεί η συνήθης μαζική «έξοδος αναψυχής» των μελών του πληρώματος  και για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, στο επίκεντρο ερευνών των αρχών του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού βρίσκεται η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο αεροπλανοφόρο. 

