Πόλεμος του Αδέσποτου Σκύλου: Όταν ένας σκύλος οδήγησε σε σύγκρουση Ελλάδα και Βουλγαρία

Η ιστορία των Βαλκανίων έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: τις συγκρούσεις. Μια άτυπη πυριτιδαποθήκη που (στο παρελθόν τουλάχιστον) περίμενε μια σπίθα για να γεμίσει τις σελίδες των βιβλίων Ιστορίας με αρκετά νέα κεφάλαια. Το περιστατικό στο Πετρίτσι ή αλλιώς ο Πόλεμος του Αδέσποτου Σκύλου ήταν ένα τεράστιο φιάσκο που πατώντας πάνω στην καχυποψία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, έφερε τις δύο χώρες σε μια νέα σύγκρουση αναγκάζοντας την Κοινωνία των Εθνών να επέμβει.

Το περιστατικό με έναν σκύλο

Το σημείο του περιστατικού στα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας | Wikipedia

Για το πώς ξεκίνησε αυτός ο μικρός πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές χωρίς να γνωρίζουμε πού βρίσκεται η αλήθεια. Η μία εκδοχή, που υποστήριζε η ελληνική πλευρά, περιγράφει την επιθετικότητα των Βουλγάρων που πέρασαν τη μεθόριο και πυροβόλησαν για άγνωστους λόγους το φυλάκιο στην περιοχή Μπέλλες, στο όρος Κερκίνη. Η άλλη εκδοχή αναφέρει πως ένας Έλληνας στρατιώτης κυνήγησε τον σκύλο του ο οποίος πέρασε σε βουλγαρικό έδαφος. Οι Βούλγαροι στρατιώτες μη γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται πυροβόλησαν σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας στη συνέχεια εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν περιγράφοντάς το ως μια παρεξήγηση. Η ελληνική πλευρά, ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος πιο συγκεκριμένα, επέδωσε ένα τελεσίγραφο 48 ωρών στη Βουλγαρία που ζητούσε την τιμωρία των ενόχων και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για τις οικογένειες των θυμάτων.

Υπήρχε πάντως η αίσθηση πως δεν επρόκειτο για κάποια γενικευμένη επιθετική ενέργεια από τους γείτονες και κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με τον Πάγκαλο, ευθύνονταν οι Βούλγαροι αυτονομιστές που δρούσαν στην περιοχή. Τις επόμενες ώρες, ο ελληνικός στρατός ανέπτυξε δυνάμεις και εισέβαλε στη Βουλγαρία καταλαμβάνοντας το Πετρίτσι ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση στη Σόφια.

Η επέμβαση της Κοινωνίας των Εθνών

Ο Έλληνας πρέσβης στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την επίλυση της σύγκρουσης | Wikipedia

Η σύγκρουση που ξεκίνησε μετά την εισβολή των ελληνικών δυνάμεων είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 150 ανθρώπων. Η Βουλγαρία παρ' όλα αυτά, διάλεξε να είναι προσεκτική στις κινήσεις της και κινήθηκε διά της διπλωματικής οδού. Η κυβέρνηση Πάγκαλου τόνισε πως δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για κατάληψη ή προσάρτηση εδαφών της γειτονικής χώρας, η στρατιωτική παρουσία ήταν απλώς ένας μοχλός πίεσης, τίποτα περισσότερο. Με την προσφυγή στην Κοινωνία των Εθνών, Ελλάδα και Βουλγαρία προσπάθησαν να λύσουν αυτή τη διαφορά που προέκυψε από το πουθενά.

Η Ελλάδα επέμενε σε ηθική και υλική αποζημίωση από τη Βουλγαρία, κάτι που η Βουλγαρία απέρριπτε, ιδιαίτερα μετά την ελληνική εισβολή. Εντέλει, η Κοινωνία των Εθνών καταδίκασε την Ελλάδα και απαίτησε την καταβολή 30 εκατομμυρίων λέβα (το νόμισμα της Βουλγαρίας) ως αποζημίωση προς τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα αλλά δεν είχε περιθώρια επιλογών. Άλλη μια περίεργη και συνάμα θλιβερή ιστορία προστέθηκε στην Ιστορία των Βαλκανίων.