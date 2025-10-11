Το «καταραμένο» πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού - Συμμετείχε στο πείραμα της Φιλαδέλφειας;

Τον Ιανουάριο του 1951 το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έβαλε στον στόλο του, το αντιτορπιλικό Λέων. Το παρέλαβε από τις ΗΠΑ, και ήταν ένα από τέσσερα αντιτορπιλικά συνοδείας που παραχωρήθηκαν από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα στα πλαίσια της Στρατιωτικής βοήθειας.

Η παραλαβή του πραγματοποιήθηκε στη Βοστώνη και το Λέων ΙΙΙ ή αλλιώς D-54 και χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα σε περιπολίες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ενώ κάλυψε εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Δύο μήνες αργότερα, το ΠΝ παρέλαβε και το Αντιτορπιλικό Αετός ΙΙ (D-01), με την τετράδα να συμπληρώνουν τα Ιέραξ ΙΙΙ και Πάνθηρ ΙΙ.

Ποιο πραγματικά ήταν το αντιτορπιλικό Λέων

Μέχρι εδώ... όλα καλά. Η Ελλάδα έλαβε βοήθεια από τις ΗΠΑ, έβαλε στη δύναμή της τέσσερα πλοία που θα τα είχε σε υπηρεσία για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η ιστορία μας θα ήταν ενδεχομένως αδιάφορη για το ευρύ κοινό, αν το Λέων δεν κουβαλούσε μια δική του περίεργη ιστορία. Μια ιστορία που το έβαλε στην Ιστορία!

Πριν το παραλάβει η Ελλάδα, ονομαζόταν USS Eldridge, κάτι που για τους λάτρεις των παραφυσικών αποτελεί σημείο αναφοράς. Βλέπεται σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται εδώ και μισό αιώνα, το συγκεκριμένο πλοίο ήταν ο πρωταγωνιστής στο περιβόητο Πείραμα της Φιλαδέλφειας.

Κατά πολλούς τέτοιο «πείραμα» δεν υπήρξε ποτέ. Κατά άλλους, που έχουν εμβαθύνει περισσότερο στη θεωρεία, το πείραμα έγινε, αλλά δεν συμμετείχε το Λέων, αλλά το (μετέπειτα ελληνικό) Αετός!

Το πείραμα της Φιλαδέλφειας

Το λεγόμενο «Πείραμα της Φιλαδέλφειας» (στην πραγματικότητα μέρος του Project Rainbow) υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκε το 1943 στο ναυπηγείο της Φιλαδέλφειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον... μύθο, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επιχείρησε να καταστήσει αόρατο το αντιτορπιλικό USS Eldridge , χρησιμοποιώντας ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία βασισμένα -όπως λέγεται- σε θεωρίες του Αϊνστάιν για την ενοποιημένη πεδίοθεωρία.

Ο στόχος ήταν να καταστεί το πλοίο «αόρατο» στα ραντάρ ή ακόμα και στα μάτια, μέσω της κάμψης του φωτός και της αλλοίωσης του χωροχρόνου γύρω του.

Η περιγραφή του υποτιθέμενου πειράματος αναφέρει ότι, όταν ενεργοποιήθηκαν τα μαγνητικά πεδία, το πλοίο τυλίχτηκε σε μια πράσινη ομίχλη, εξαφανίστηκε από το λιμάνι και επανεμφανίστηκε λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο σημείο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, κοντά στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

Οι φήμες υποστηρίζουν πως τα μέλη του πληρώματος υπέστησαν φρικτές συνέπειες: κάποιοι φέρεται να «ενσωματώθηκαν» στα μεταλλικά τοιχώματα του πλοίου, ενώ άλλοι έχασαν τη λογική τους.

Παρότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ή επιστημονική απόδειξη ότι το πείραμα πραγματοποιήθηκε, η αφήγησή του γεννήθηκε ως ισχυρισμός για ένα στρατιωτικό πείραμα που επιχείρησε να ξεπεράσει τα όρια της φυσικής πραγματικότητας.

Πώς «αποκαλύφθηκε» το πείραμα

Η ιστορία του «Πειράματος» ήρθε στο φως το 1955, όταν ο άνθρωπος που αυτοαποκαλούνταν Κάρλος Αλεντέ (ή Καρλ Άλεν) έστειλε μια σειρά από γράμματα στον ερευνητή Μόρις Τζέσουπ, συγγραφέα βιβλίου για τα UFO.

Ο Αλεντέ ισχυρίστηκε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του πειράματος και περιέγραψε με λεπτομέρειες την εξαφάνιση του USS Eldridge. Τα γράμματα του, γεμάτα τεχνικές αναφορές και ψευδοεπιστημονικές έννοιες, προκάλεσαν ενθουσιασμό αλλά και σύγχυση.

Αργότερα, ένα αντίγραφο του βιβλίου του Τζέσουπ, γεμάτο σημειώσεις που αποδίδονταν σε «εξωγήινους παρατηρητές», ενίσχυσε τον μύθο. Το ναυτικό αρνήθηκε κάθε σχέση, όμως η υπόθεση είχε ήδη ξεφύγει. Από εκεί και πέρα, ο θρύλος του πειράματος διαδόθηκε σε βιβλία, τηλεοπτικά προγράμματα και θεωρίες συνωμοσίας, αποκτώντας τη δική του ζωή - περισσότερο ως φαντασία παρά ως γεγονός.

Το 1980 τέσσερις δεκαετίες μετά, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δέχθηκε ότι το αντιτορπιλικό USS Eldridge έλαβε όντως μέρος σε ενα πείραμα το 1943. Το σκαρί του τυλίχτηκε με ηλεκτροφόρα καλώδια. Η εξήγηση αυτή ηταν αληθοφανής ωστόσο ελάχιστοι ήταν αυτοί που την πίστεψαν.

Το Λέων και οι... μαρτυρίες στην Ελλάδα

Φυσικά όλη αυτή η φασαρία γύρω από το συγκεκριμένο πλοίο, έφτασε, μαζί του, και στην Ελλάδα. Κατά διαστήματα, άνθρωποι που υπηρέτησαν στο Α/Τ Λέων, ανέφεραν περίεργα γεγονότα.

Κάποιοι έκαναν λόγο για καλώδια που δεν κατέληγαν πουθενά, άλλοι μιλούσαν για σφραγισμένα δωμάτια, κλειστούς χώρους που είχαν μέσα τα μηχανήματα από το πείραμα, ενώ κάποιοι άλλοι μετέφεραν πως ακουγόντουσαν από τα αμπάρια φωνές και κραυγές.

Όλα αυτά βέβαια ήταν καθαρά στη σφαίρα της φαντασίας. Κάποιοι απλώς συντηρούσαν τους θρύλους ενώ γινόταν και η σχετική πλάκα ανάμεσα στους ναύτες με τους παλιότερους να... τρομάζουν τους νέους!

Εντοπίσαμε ανθρώπους που υπηρέτησαν στο Λέων τη στρατιωτική τους θητεία. Όλοι είχαν ακούσει για τις ιστορίες, κανείς όμως δεν τις επιβεβαίωσε. Δεν βρέθηκε δηλαδή ούτε ένας που να πει πως "έζησε" κάποιον από τους παραφυσικούς ισχυρισμούς.

Το Λέων παροπλίστηκε στις 15 Νοεμβρίου 1992 και αφού μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ επιμέρους τμήματά τους, το 1999 πουλήθηκε σε εταιρεία για αποσυναρμολόγηση και τεμαχισμό.

