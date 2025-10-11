Είναι μία ιστορία που λίγοι γνωρίζουν και ίσως ακόμα λιγότεροι να θυμούνται! Μία πικρή και δραματική ιστορία ποτισμένη με το αίμα ενός παληκαριού, που υπηρετούσε φαντάρος στον Έβρο και «έπεσε» νεκρός από τουρκικά πυρά, εν καιρώ ειρήνης. Χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή συμπλοκή. Πήγε να προσφέρει ένα τσιγάρο στον Τούρκο φαντάρο που του είχε ζητήσει! Το όνομα του ήρωα; Ζήσης Καραγώγος.

Πίσω στον Δεκέμβριο του 1986, σημειώνεται η μεγαλύτερη ελληνοτουρκική σύρραξη μετά την Κύπρο, η οποία λίγο έλλειψε να οδηγήσει τις δύο χώρες σε πόλεμο. Από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως τα «άγνωστα Ίμια».Εκείνη τη φορά, οι Τούρκοι είχαν μεγάλες απώλειες.

Του ζήτησε τσιγάρο...

Στον Έβρο και κοντά στο χωριό Πέπλος, τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας χωρίζονται από την παλιά κοίτη του ποταμού. Τα νερά, στις 19 Δεκεμβρίου του 1986 έχουν υποχωρήσει προς τα ανατολικά. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο λόγω γεολογικών μεταβολών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργηθεί ένα μικρό προγεφύρωμα στη δυτική όχθη του ποταμού, στην τουρκική πλευρά.

Το πρωινό εκείνης της ημέρας, στην αποξηραμένη κοίτη, της ελληνικής πλευράς, βρίσκεται η τριμελής περίπολος των Ελλήνων φαντάρων, αποτελούμενη από τους στρατιώτες Ζήση Καραγώγο, Γιώργο Βασιλό και Δημήτρη Καραγιάννη. Απέναντι βρίσκεται η αντίστοιχη περίπολος των Τούρκων. Λίγο πιο πέρα είχαν και παρατηρητήριο.

Ο Ζήσης Καραγώγος, ο οποίος είχε περάσει ένα διάστημα της ζωής του στη Γερμανία και λόγω της μεγάλης τουρκικής κοινότητας μεταναστών είχε μάθει κάτι λίγα τουρκικά από τις συναναστροφές του με Τούρκους, γνώριζε τον έναν από τους δύο Τούρκους στρατιώτες της περιπόλου και κατευθύνθηκε προς το μέρος του, αφήνοντας σε μια άκρη το όπλο και το κράνος του.

Ζήσης Καραγώγος | Youtube

Κατά άλλες πηγές, ο Τούρκος γνωστός του, φαίνεται πως του είχε ζητήσει τσιγάρο.

Μόλις πλησίασε, δέχτηκε αναίτια και ξαφνικά τα πυρά από τον άλλον Τούρκο της περιπόλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά και να πέσει στην κοίτη του ποταμού.

Οι δύο Έλληνες που ήταν μαζί του, έτρεξαν να καλυφθούν και ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά. Στη μάχη πάνω μάλιστα, το όπλο του Βασιλού έπαθε - προσωρινά - εμπλοκή. Κάποιες πηγές αναφέρουν πως οι Τούρκοι προσπάθησαν αρχικά να σύρουν τον Καραγώγο στην πλευρά τους, ωστόσο δεχόμενοι τα ελληνικά πυρά έκαναν πίσω.

Για αρκετή ώρα το μέρος είχε μετατραπεί κανονικά σε εμπόλεμη ζώνη, με τις δύο πλευρές να πυροβολούν η μία στην άλλη.

Για καλή τύχη των Ελλήνων στρατιωτών, πέρασε εκείνη την ώρα από την περιοχή, ο αγροφύλακας Σωτήρης Ζαπάρτας από τον Πόρο Φερών Έβρου και άκουσε τον χαλασμό. Οι Έλληνες φαντάροι του είπαν να πάει γρήγορα στο γειτονικό ελληνικό φυλάκιο και να ζητήσει ενισχύσεις.

Σύντομα, άνδρες από το φυλάκιο και το 534 Τάγμα Προκαλύψεως των Φερών έσπευσαν στην περιοχή που είχε μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, ενώ αντίστοιχα, έφθασε από την άλλη πλευρά και μια μικρή ομάδα Τούρκων στρατιωτών. Στη μάχη μπήκε και ο αγροφύλακας.

Ακολούθησε νέα ανταλλαγή πυροβολισμών και οι Τούρκοι αποχώρησαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Υπολογίζονται, σύμφωνα με πηγές της εποχής και δημοσιεύματα στους 20 άντρες και οι Τούρκοι ήταν λιγότεροι.

Οι Έλληνες κατόρθωσαν να πάρουν από την κοίτη του Έβρου τον βαριά τραυματισμένο Ζήση Καραγώγο και τον μετέφεραν στην Αλεξανδρούπολη, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, καθώς είχε δεχθεί πέντε σφαίρες.

Στο σημείο της συμπλοκής παρέμεινε μια μικρή ελληνική δύναμη και το επεισόδιο γύρω στις 13:00, θεωρήθηκε λήξαν.

Οι Τούρκοι επέστρεψαν σε σχηματισμό μάχης

Ξαφνικά, γύρω στις 15.00 το μεσημέρι, μια τουρκική διμοιρία από περίπου 50 άνδρες, πέρασε τον Έβρο και κινήθηκε σε σχηματισμό μάχης, μέσα σε τουρκικό έδαφος, προς το σημείο της σύγκρουσης. Περίπου 20 Έλληνες, βρίσκονταν 200 μέτρα πιο πίσω, σε ένα ανάχωμα, απ’ όπου περνά και ο παραποτάμιος δρόμος.

Πλησιάζοντας τους πέντε Έλληνες - έναν δόκιμο και τέσσερις στρατιώτες - οι τουρκικές δυνάμεις άρχισαν να βάλλουν κατά ριπάς εναντίον τους. Η εμπροσθοφυλακή των πέντε στρατιωτών ανταπέδωσε τα πυρά, ωστόσο οι 20 που βρίσκονταν από πίσω τους, δεν μπορούσαν να πυροβολήσουν τους Τούρκους, φοβούμενοι μην χτυπήσουν τους συναδέλφους τους που βρίσκονταν μπροστά τους.

Για αρκετά λεπτά, υπήρξε σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών, με τους πέντε Έλληνες σταδιακά να οπισθοχωρούν προς το ανάχωμα και να ενώνονται με τους άλλους 20 στρατιώτες, καθώς είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά τους.

Στη συμπλοκή παρέμενε ο αγροφύλακας Ζαπάρτας, ο οποίος λέγεται πως σκότωσε τρεις Τούρκους.

Σταδιακά ξεκίνησαν να αποχωρούν και οι Τούρκοι στρατιώτες καθώς είχαν μεγάλες απώλειες. Ένας υπολοχαγός και ένας αρχιφύλακας του φυλακίου (ο Hakan Turkyilmaz και ο Mehmet Kalyon), επιβεβαιώμενα, όπως αναγνωρίστηκε από την τουρκική πλευρά σκοτώθηκαν, καθώς και τέσσερις Τούρκοι στρατιώτες. Περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν. Άλλες πηγές κάνουν λόγο για 8 Τούρκους νεκρούς.

Την ίδια ώρα είχαν ξεκινήσει και έσπευδαν στο σημείο από την Καβησό, ελληνικά άρματα μάχης M48, καθώς άπαντες ήταν σίγουροι πως η σύρραξη ήταν γενικευμένη και είχαμε μπει σε πόλεμο.

Αμέσως η διπλωματία είχε πιάσει δουλειά, με τους διοικητές των δύο πλευρών να βρίσκονται σε επικοινωνία με σκοπό να λήξει η συμπλοκή και να μην γενικευθεί. Η πλήρης αποκλιμάκωση, επήλθε μετά από συνεννοήσεις των αρμοδίων υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας (Κάρολος Παπούλιας) και Τουρκίας.

Θα έπαιρνε σε λίγες ημέρες άδεια

Μνημείο για τον Ζήση Καραγώγο

Ο άτυχος Καραγώγος, που έπεσε νεκρός στον Έβρο, τις επόμενες ημέρες θα έπαιρνε άδεια Χριστουγέννων να πάει στο σπίτι του και τους δικούς του.

Φυλάκιο Ζήσης Καράγωγος

Στη μνήμη του Έλληνα στρατιώτη Ζήση Καραγώγου, που έχασε τη ζωή του από τουρκικά πυρά ο ελληνικός στρατός έδωσε το όνομά του σε φυλάκιο στην περιοχή, ενώ κτίσθηκε και μνημείο με εικονοστάσιο.



