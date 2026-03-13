Kατασκοπεία στη Σούδα: Οι φωτογραφίες που «καίνε» τον Πολωνό – Πώς τους ξεγελούσε 3 χρόνια μέσα από ένα βαν

Διαστάσεις κινηματογραφικού θρίλερ παίρνει η υπόθεση κατασκοπείας στη ναυτική βάση της Σούδας, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας Πολωνός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να δρούσε συλλέγοντας κρίσιμες πληροφορίες κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των Αρχών.

Ο «ευγενικός γείτονας» και η τέλεια κάλυψη

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι η «βιτρίνα» που είχε δημιουργήσει ο κατηγορούμενος.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολωνός διέμενε τα τελευταία τρία χρόνια μέσα σε ένα βαν, σταθμευμένο στην ευρύτερη περιοχή των αμερικανικών εγκαταστάσεων.

Για τους ντόπιους ήταν ένας υπεράνω υποψίας, φιλήσυχος άνθρωπος, που περνούσε συχνά τον χρόνο του μιλώντας με τους γείτονες.

Τα στοιχεία που εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή οι Αρχές προέρχονται από το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με πηγές, η συσκευή έκρυβε «θησαυρό» πληροφοριών, καθώς εντοπίστηκαν δεκάδες φωτογραφίες πολεμικών πλοίων, αλλά και καταγραφή των κινήσεων μέσα στις άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις της Σούδας. Παράλληλα, διεξάγεται εξονυχιστικός έλεγχος στο βαν του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, για τον εντοπισμό επιπλέον ενοχοποιητικών στοιχείων.

Ο ρόλος του Γεωργιανού και οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν ο Πολωνός δρούσε μόνος του ή αποτελεί «γρανάζι» ενός ευρύτερου δικτύου κατασκοπείας. Ο συναγερμός στις Αρχές είχε χτυπήσει ήδη πριν από λίγες ημέρες, όταν στην ίδια ακριβώς περιοχή συνελήφθη ένας Γεωργιανός, ως ύποπτος για παρόμοια δράση.

Αν και ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε κατασκοπευτικό δίκτυο, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση (με πρόστιμο 5.000 ευρώ) για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ωστόσο, η σύμπτωση των δύο περιστατικών στην ίδια νευραλγική περιοχή κάθε άλλο παρά τυχαία θεωρείται. Για τον λόγο αυτό, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα για να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να διαπιστώσει αν προκύπτουν τα στοιχεία που στοιχειοθετούν το βαρύτατο αδίκημα της κατασκοπείας.