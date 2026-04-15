Κατερίνη: Δίχρονο παιδί αστυνομικού έχασε τις αισθήσεις του - Κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Κατερίνη, όταν δίχρονο παιδί αστυνομικού έχασε τις αισθήσεις του στην οικία του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Intime
Σοκ προκάλεσε επιχείρηση διάσωσης παιδιού, μόλις δύο ετών, που έλαβε χώρα το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα συνέβησαν όταν μητέρα από τον Πλαταμώνα, κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενημερώνοντας ότι το παιδί της έπεσε στο έδαφος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τους αστυνομικούς να στήνουν άμεσα επιχείρηση, να σπεύδουν στην οικία, να παραλαμβάνουν το παιδί μαζί με τη μητέρα, να προχωρούν σε εμφυσήσεις κατά τη μεταφορά του στο όχημα, ενώ στη συνέχεια το παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο στη συνέχεια το μετέφερε στο νοσοκομείο Κατερίνης.

 

Όπως διαπιστώθηκε, το 2χρονο είναι παιδί αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ που υπηρετεί στη δυτική Αττική, ο οποίος έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στους συναδέλφους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο εμφάνισε σπασμούς, μετά από υψηλό πυρετό και μετά την νοσηλεία του, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του τη δεύτερη μέρα του Πάσχα.

