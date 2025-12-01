Κατέρρευσε γέφυρα στην Πέτρου Ράλλη – Εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Πέτρου Ράλλη, στα όρια Αθήνας και Ταύρου. Η γέφυρα που περνά πάνω από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα να ανοίξει τεράστια τρύπα που διέκοψε την κυκλοφορία.

Η αιτία φαίνεται να συνδέεται με την έντονη βροχόπτωση και την ελλιπή συντήρηση του έργου.

Μετά την κατάρρευση, αποκαλύφθηκαν καλώδια υψηλής τάσης, τα οποία –όπως ανέφεραν τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ στο star.gr– μεταφέρουν ρεύμα που ξεπερνά τα 150.000 βολτ. Η επαφή τους με το έδαφος προκάλεσε άμεσα φωτιά στο σημείο.

Ευτυχώς, την ώρα του συμβάντος δεν υπήρχε κίνηση, καθώς η περιοχή είναι κυρίως βιομηχανική και εξυπηρετεί φορτηγά και νταλίκες. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τον δρόμο, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς και την ασφάλεια των διερχόμενων.