Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη - Στο κενό βρέθηκαν 15 πελάτες

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 14:30 σε ταβέρνα στη Ροδόπη, όταν μέρος του πατώματος ξαφνικά κατέρρευσε. Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr, περίπου 15 πελάτες βρέθηκαν στο κενό προκαλώντας πανικό σε όλο το κατάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική καθώς και το ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από τον τόπο του συμβάντος προσήλθαν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής 9 άτομα. Εκ των τραυματιών οι 6 μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ και οι 3 με δικά τους οχήματα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση όλων των τραυματιών ήταν καλή ενώ έγιναν 2 εισαγωγές, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, για παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι τραυματίες μετά την εξέτασή τους αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη των ιδιοκτητών της ταβέρνας, οι οποίοι κατηγορούνται για σωματικές βλάβες από αμέλεια.