Καθαρά Δευτέρα: 7 αποδράσεις της τελευταίας στιγμής στην Αττική

Ψάχνετε για μια εύκολη εκδρομή την Καθαρά Δευτέρα; Για εσάς που θα μείνετε στην πόλη και προτιμάτε τις αποδράσεις της τελευταίας στιγμής, έχουμε μερικές προτάσεις για μονοήμερες εκδρομές στην Αττική. Πάρκα, λίμνες αλλά και προορισμοί δίπλα στο κύμα, προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για πέταγμα χαρταετού, πικνίκ και χαλάρωση με την οικογένεια ή την παρέα, μια ανάσα από το κέντρο της Αθήνας.
