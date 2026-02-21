Το Mega φέρνει τα πάνω κάτω στην prime time ζώνη του αυτή την εβδομάδα (23-27/2) και έτσι από μεθαύριο Δευτέρα (23/2) η κωμική σειρά «Έχω Παιδιά» και οι δραματικές σειρές «Μια Νύχτα Μόνο», «Η Γη της Ελιάς» και «Οι Αθώοι» μετακομίζουν σε νέα ώρα προβολής και κάποιες και σε νέα ημέρα.

Μάλιστα, πέρα από τις νέες ημέρες και ώρες που θα προβάλλονται οι αγαπημένες σειρές του σταθμού, υπάρχει μία ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή στην prime time ζώνη του Mega, η οποία θα «κάνει πρεμιέρα» - όπως είπαμε παραπάνω - την ερχόμενη Δευτέρα (23/2) και αυτή είναι η ώρα έναρξης της βραδινής ζώνης, η οποία μεταφέρεται πιο νωρίς.

Έτσι, αντί για 21.00, η prime time ζώνη του Mega θα ξεκινάει καθημερινά 10 λεπτά νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 20.50, κάτι που σημαίνει ότι και το δελτίο ειδήσεων θα ολοκληρώνεται πλέον λίγο νωρίτερα.

Με άλλα λόγια, οι σειρές του Mega θα ξεκινούν την ώρα που τελειώνουν τα δελτία ειδήσεων και οι σειρές ή εκπομπές στους «απέναντι» σταθμούς και μέχρι τώρα ο τηλεθεατής εκείνη την ώρα πρακτικά «έπεφτε» πάνω σε διαφημίσεις παντού, σε όλους τους σταθμούς. Το λες και κίνηση στρατηγικής από πλευράς Mega σε μια σεζόν που ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη και όχι μόνο έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Και επειδή η εύλογη απορία που προκύπτει από όλα τα παραπάνω είναι κάθε πότε προβάλλονται πλέον οι σειρές, ξεκινάμε:

Το Έχω Παιδιά φεύγει από τις Κυριακές (τουλάχιστον όχι νέα επεισόδια, ίσως καμιά επανάληψη, όπως αύριο Κυριακή 22 Φεβρουαρίου) και θα παίζεται πλέον κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.50, ενώ αυτή την εβδομάδα θα παιχτεί και ένα επεισόδιο σε επανάληψη την Πέμπτη (26/2) στις 20.50.

Το Μια Νύχτα Μόνο θα παίζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.40 αν και εδώ να σημειώσουμε ότι αυτή την Τρίτη (24/2) δεν θα προβληθεί επεισόδιο λόγω του αγώνα Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός.

Όπως καταλαβαίνουμε, η σειρά Η Γη της Ελιάς φεύγει από τις 22.20 και μετακομίζει ακόμα πιο αργά. Έτσι πλέον θα παίζεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 23.00 αν και αυτή την Τρίτη (24/2) λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού, δεν θα προβληθεί επεισόδιο της σειράς.

Η μεγάλη παραγωγή Οι Αθώοι που μέχρι στιγμής προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 22.20, μετακομίζουν πλέον κάθε Παρασκευή στις 22.10 πριν από το Φως Στο Τούνελ που παραμένει στην ώρα του, δηλαδή στις 23.20.

Να αναφέρουμε ότι πλέον κάθε Παρασκευή, ξεκινώντας από αυτή την Παρασκευή (27/2), στις 20.50 θα προβάλλεται σε επανάληψη η σειρά Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό.

Λόγω των παραπάνω αλλαγών, οι εκπομπές Mega Stories και Μεγάλη Εικόνα μεταφέρονται πιο αργά και έτσι η πρώτη θα προβληθεί την ερχόμενη Πέμπτη (26/2) στις 00.40 και η δεύτερη την Πέμπτη (5/3) στις 00.50 μετά τα μεσάνυχτα.