Η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να απαντήσει νωρίτερα σήμερα (21/2) μέσα από το «Χαμογέλα και Πάλι» στον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα έκανε κάποια σχόλια που αφορούσαν την πρωινή εκπομπή του Mega με αφορμή ρεπορτάζ που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και αφορούσε καταγγελία προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μεταξύ άλλων ο Πέτρος Κουσουλός είχε αναφέρει:

Διαβάστε επίσης - Κουσουλός κατά Κοκλώνη: «Μου χρωστάει 20.000 ευρώ από πρόπερσι - Δεν θα του χαριστώ»

«Κάντε μία έρευνα να δείτε σε πόσους χρωστάει ο κύριος Κοκλώνης, ο οποίος έκανε την επανεμφάνισή του στην τηλεόραση. Σε εμένα μόνο μου χρωστάει 20.000 ευρώ από πρόπερσι και το λέω δημόσια.

Εσείς που κόπτεστε για τα εργασιακά δικαιώματα και για τις αμοιβές... Αλλά ποιος να τα βάλει με το αφεντικό».

Από πλευράς της η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε λόγο - μεταξύ άλλων - για «ρητορική υποτίμησης και μάλιστα με σαφές έμφυλο πρόσημο», λέγοντας σήμερα (21/2) στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» τα ακόλουθα:

«Θέλω λίγο να τοποθετηθώ καθαρά, γιατί ειπώθηκαν κάποια πράγματα εναντίον μου, προσωπικά από τον Πέτρο Κουσουλό, αλλά και εναντίον της εκπομπής που τη θίγουν, θεωρώ, σε πολύ σοβαρό επίπεδο.

Στην εκπομπή, όπως είδατε, ο Άδωνις Γεωργιάδης, εμφανίστηκε και μας έκανε αναφορά για ένα πρωτοσέλιδο, που από την αρχή ξεκαθάρισα ότι δε γνωρίζω για ποιο πρωτοσέλιδο μιλάει.

Μετά ο ίδιος μας εξήγησε ποιο πρωτοσέλιδο είναι αυτό και στη συνέχεια ζήτησα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε να παρέμβει, να μου πει ποια είναι η δική της θέση, όπως όφειλα. Έτσι θεωρώ ότι κάνω σωστά τη δουλειά μου.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την καταγγελία ούτε το γεγονός. Αναφέρθηκε σε ψέματα και σε προπαγάνδα κι εγώ είπα ότι από τον τρόπο που απαντά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το διαψεύδει.

Αυτό που διαψεύδει η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι το γεγονός και μάλιστα, στη δική μου διατύπωση το λέω κιόλας. Λέω: "Διαψεύδετε το γεγονός από ό,τι καταλαβαίνω, πέρα από το πρωτοσέλιδο". Θέλω να πιστεύω ότι μιλάω καλά ελληνικά και ότι μιλάμε όλοι καλά ελληνικά.

Δεν επιχείρησα να πάρω καμία θέση. Θέση θέλω να πιστεύω ότι δεν παίρνει ούτε ο κ. Κουσουλός, γιατί θέση μπορεί να πάρει μόνο η Δικαιοσύνη. Είδηση είναι μόνο η καταγγελία, το ότι έχει γίνει καταγγελία.

Το αν αυτή η καταγγελία ευσταθεί, αν είναι αληθινή ή αν από πίσω κρύβεται κάτι άλλο, θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Καμία εκπομπή και κανένας παρουσιαστής δε θα το κάνει αυτό"».

«Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για προσωπική επίθεση, μιλάμε για χαρακτηρισμούς περί κατινιάς, υπαινιγμούς για πληρωμένους παρουσιαστές, ότι είμαστε πλυντήριο.

Η απαξίωση των εκπομπών αυτού του τύπου, ότι ασχολούνται μόνο με τρέσες, μακιγιάζ, νύχια, δεν συνιστούν κατά τη γνώμη μου δημοσιογραφική κριτική, κύριε Κουσουλέ.

Συνιστούν ρητορική -στην καλύτερη περίπτωση- υποτίμησης και μάλιστα με σαφές έμφυλο πρόσημο.

Όταν μιλάμε για μαλλιά, τρέσες και νύχια με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνουμε όλοι για όλα, αυτό κάνετε. Η υποτίμηση στο δικό μου μυαλό, δεν είναι επιχείρημα. Αυτή είναι η γνώμη μου», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.