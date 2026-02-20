Καθαρά Δευτέρα: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής να βρίσκεται στο «κόκκινο» και τις καθυστερήσεις να δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών.

Σημαντικό μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό, στο τμήμα από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με καθυστερήσεις που ξεκινούν από την Κάντζα και εκτείνονται έως την έξοδο της Κηφισίας.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας

10 έως 15 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία

20 έως 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, μέσω της Περιφερειακής Υμηττού

Η Τροχαία συνιστά αυξημένη προσοχή, υπομονή και τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας, καθώς η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς τις επόμενες ώρες.