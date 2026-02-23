Μενού

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου με πέταγμα χαρταετού, λαγάνα και παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι

Ολόκληρο γλέντι έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στον στον Λόφο Φιλοπάππου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας. Πέταγμα χαρταετού, λαγάνα και παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι.

Καθαρά Δευτέρα Φιλοπάππου
Καθαρά Δευτέρα στου Φιλοπάππου | Eurokinissi / Δανάη Δαυλοπούλου
Πλήθος κόσμους έχει προσέλθει στον Λόφο Φιλοπάππου για να γιορτάσει τα Κούλουμα και να πετάξει τον παραδοσιακό χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα, ενώ το νησιώτικο γλέντι έχει ήδη «ανάψει».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στο γλέντι που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος μοιράζει λαγάνα, φασολάδα και άλλα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Πολλοί επιδίδονται στο πέταγμα του χαρταετού, ενώ το νησιώτικο γλέντι γίνεται με ζωντανή μουσική.

Καθαρά Δευτέρα Φιλοπάππου
Καθαρά Δευτέρα στου Φιλοπάππου | Eurokinissi / Δανάη Δαυλοπούλου
Καθαρά Δευτέρα Φιλοπάππου
Καθαρά Δευτέρα στου Φιλοπάππου | Eurokinissi / Δανάη Δαυλοπούλου

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε στη γιορτή και μοίρασε μάλιστα λαγάνα στους πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο για να απολαύσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Καθαρά Δευτέρα Φιλοπάππου
Καθαρά Δευτέρα στου Φιλοπάππου | In Time / Νίκος Μητρούσιας

Συνολικά ο Δήμος διέθεσε δωρεάν σχεδόν 100 κιλά νηστίσιμα ορεκτικά, 2.500 τεμάχια λαγάνας, 3.000 τεμάχια χαλβά και 4.000 νερά και αναψυκτικά. 

Καθαρά Δευτέρα Φιλοπάππου
Καθαρά Δευτέρα στου Φιλοπάππου | In Time / Νίκος Μητρούσιας

