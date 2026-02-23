Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου με πέταγμα χαρταετού, λαγάνα και παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι

Πλήθος κόσμους έχει προσέλθει στον Λόφο Φιλοπάππου για να γιορτάσει τα Κούλουμα και να πετάξει τον παραδοσιακό χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα, ενώ το νησιώτικο γλέντι έχει ήδη «ανάψει».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στο γλέντι που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος μοιράζει λαγάνα, φασολάδα και άλλα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Πολλοί επιδίδονται στο πέταγμα του χαρταετού, ενώ το νησιώτικο γλέντι γίνεται με ζωντανή μουσική.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε στη γιορτή και μοίρασε μάλιστα λαγάνα στους πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο για να απολαύσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Συνολικά ο Δήμος διέθεσε δωρεάν σχεδόν 100 κιλά νηστίσιμα ορεκτικά, 2.500 τεμάχια λαγάνας, 3.000 τεμάχια χαλβά και 4.000 νερά και αναψυκτικά.

