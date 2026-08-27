Μενού

Καθηλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο στην Κόνιτσα: Επιχειρούσε σε φωτιά

Καθηλώθηκε στον Αωό ποταμό, πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη κοντά στην Κόνιτσα.

Reader symbol
Newsroom
Eλικόπτερο στις φωτιές
Eλικόπτερο στις φωτιές | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Καθηλώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στον Αωό ποταμό, πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέα, κοντά στην Κόνιτσα.

Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και την συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.

Οι ρίψεις νερού από το εναέριο μέσο σταμάτησαν πριν από περίπου μία ώρα, όταν ο χειριστής του ελικοπτέρου αντιλήφθηκε βλάβη κατά την λήψη νερού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τα δύο μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ