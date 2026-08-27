Καθηλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο στην Κόνιτσα: Επιχειρούσε σε φωτιά

Καθηλώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στον Αωό ποταμό, πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέα, κοντά στην Κόνιτσα.
Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και την συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.
Οι ρίψεις νερού από το εναέριο μέσο σταμάτησαν πριν από περίπου μία ώρα, όταν ο χειριστής του ελικοπτέρου αντιλήφθηκε βλάβη κατά την λήψη νερού.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τα δύο μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
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