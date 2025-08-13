Κάτω Αχαΐα: Τουλάχιστον 18 άτομα απεγκλώβισε το Λιμενικό από παραλίες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από τις πρωινές ώρες χθες η ευρύτερη περιοχή της κάτω Αχαΐας, καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μαίνονται έχουν οδηγήσει σε μαζικούς απεγκλωβισμούς πολιτών από παραλιακές περιοχές.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ). Μέχρι στιγμής, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.