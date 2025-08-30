Κάτω από το νερό η Κέρκυρα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια από την ισχυρή καταιγίδα

Η «φουσκονεριά» επέμεινε για πολλές ώρες στους δρόμους στην Κέρκυρα αλλά και στις περιαστικές περιοχές, λόγω της πλημμύρας που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση σήμερα το απόγευμα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία.
Δεκάδες αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν λόγω των νερών, ενώ επιχειρήσεις πλημμύρισαν κυρίως στην περιοχή της Σπηλιάς στο ιστορικό κέντρο.
Η κακοκαιρία έπληξε το νησί σε δυο χρονικά διαστήματα, με την πρώτη ισχυρή βροχή να πέφτει περίπου στις 17:14 για 20 λεπτά, και να ξεκινά ξανά λίγο μετά τις 18:00 και να διαρκεί για περισσότερα από 40 λεπτά, πλημμυρίζοντας πολλές περιοχές.
Κέρκυρα: Στο σκοτάδι το νησί από την κακοκαιρία
Αρκετές οι κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβει για κάποιο σοβαρό περιστατικό σε σπίτι ή επιχείρηση, ενώ πολλές ήταν οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση τόσο στην πόλη της Κέρκυρας όσο και στην περιφέρεια του νησιού, λόγω του μεγάλου αριθμού των κεραυνών που έπεσαν.
Η βροχή αρχικά συνοδεύτηκε από ισχυρούς άνεμους, ενώ βρήκε απροετοίμαστους πολλούς τουρίστες οι οποίοι είτε με αδιάβροχα μίας χρήσης, είτε με σακούλες προσπαθούσαν να προφυλαχτούν και να βρουν έστω ένα υπόστεγο.
