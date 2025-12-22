Μενού

Κάτω Πατήσια: Χωρίς τις αισθήσεις του ο 25χρονος που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 25χρονος άνδρας που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Κάτω Πατήσια».

ΗΣΑΠ Πατήσια
Άνδρας έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ | Orange Press Agency
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε στις ράγες του σταθμού ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια το βράδυ της Δευτέρας (22/12). 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πρόκειται για άνδρα, περίπου 25 ετών, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σχετικά με την κυκλοφορία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.


 

