Κάτω Πατήσια: Χωρίς τις αισθήσεις του ο 25χρονος που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε στις ράγες του σταθμού ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια το βράδυ της Δευτέρας (22/12).

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πρόκειται για άνδρα, περίπου 25 ετών, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σχετικά με την κυκλοφορία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.



