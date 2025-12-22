Κάτω Πατήσια: Πτώση ατόμου στις ράγες του ΗΣΑΠ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στον σταθμό του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) «Κάτω Πατήσια» μετά από πτώση ατόμου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.
Η κυκλοφορία διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Κηφισιά - Άνω Πατήσια και Πειραιάς - Αττική.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.
