Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Πώς προκλήθηκε το ρήγμα 200 μέτρων - Το σύνθετο φαινόμενο

Το πώς δημιουργήθηκε το ρήγμα διακοσίων μέτρων που προκλήθηκε από κατολίσθηση σε πλαγιά δίπλα στην Ιόνια Οδό εχθές (2/2), εξήγησε ο Ευθύμης Λέκκας.

Υπενθυμίζεται ότι, η μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 127ο χιλιόμετρο μετά το Κομπότι της Άρτας στη θέση Συκούλα, έχει σαν αποτέλεσμα αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να παραμένουν κλειστά.

Οι εικόνες από το σημείο σοκάρουν και μας κάνουν να απορρούμε για το πώς έγινε τόσο μεγάλη «ζημιά».

Ευθύμης Λέκκας: Πώς προκλήθηκε το φαινόμενο

Ο καθηγητής Γεωλογίας & Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε τι προκάλεσε το φαινόμενο.

«Έχουμε να κάνουμε με μια λασποροή η οποία υπερκέρασε το ενδιάμεσο χώρισμα. Το πέτρωμα με το πολύ νερό που έπεσε ''συμπεριφέρθηκε '' ως λάσπη», δήλωσε ο «καθηγητής Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας,

«Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που θέλει συνεχή παρακολούθηση. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο αστοχίας. Έτσι λοιπόν, οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετές βδομάδες γιατί πρέπει να τοποθετηθούν στη συνέχεια ειδικά όργανα που θα μας δείχνουν μικρομετακινήσεις, έτσι ώστε να προλάβουμε μια μεγάλη ολίσθηση», είπε μεταξύ άλλων ο καθηγητής.