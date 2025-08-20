Κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης: Ανησυχία για την έντονη οικοδομική δραστηριότητα

Απίστευτες εικόνες ήρθαν από τη Σαντορίνη όταν ένα τεράστιο κύμα σκόνης σκέπασε το νησί μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στο Ημεροβίγλι.

Οι επιστήμονες μάλιστα υποστηρίζουν ότι η γη είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το δήμσρχο του νησιού δεν υπήρχαν ζημιές σε σπίτια και ξενοδοχεία. Ωστόσο, ο Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας του Εκπα Δημήτρης Παπανικολάου δήλωσε ότι το παραπάνω περιστατικό αποτελεί μια προειδοποίηση δεδομένου ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη ζώνη.

Συγκεκριμένα μιλώντας στον Alpha, ο καθηγητής αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πρέπει σε αυτή την επικίνδυνη ζώνη να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκεί. Και ίσως πρέπει να ελαφρύνουμε λίγο τις υφιστάμενες κατασκευές.

Γιατί πρέπει να υπάρχουν πισίνες στα γκρεμνά; Γιατί πρέπει να υπάροχυν βαριές κατασκευές εκεί;».

Μάλιστα αναφέρει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν μόνο επισκευές και καθόλου βαριές κατασκευές στο σημείο.

Κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι: Τι αναφέρει ο δήμος Θήρας

Ο Δήμος Θήρας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για το συμβάν της αποκόλλησης των χωμάτων που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα πρανή του Ημεροβιγλίου, ενημερώνει ότι από τις εκτιμήσεις των αρμοδίων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας.

«Οποιαδήποτε άλλη αναφορά που προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις και αλλοιώνει την πραγματικότητα δημιουργεί παραπλανητική αίσθηση για το γεγονός.

Διευκρινίζεται ότι στην περιοχή δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ισχύει ρητή απαγόρευση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων.

Οι αποκολλήσεις γαιών στα πρανή της καλντέρας δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής μορφολογίας της Σαντορίνης. Για την προστασία κατοίκων και υποδομών, όπου υπάρχει ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν τοποθετηθεί φράκτες, δίκτυα και άλλα μέτρα θωράκισης, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.

Υπογραμμίζεται ότι περιστατικά αυτού του τύπου, αν και μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο.

Η Σαντορίνη εξακολουθεί να είναι ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός, και οι αρμόδιες αρχές εργάζονται με συνέπεια για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της εικόνας του νησιού διεθνώς», αναφέρει η δήλωση του δήμου.

