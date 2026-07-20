Καύσωνας διαρκείας: Έως 43 βαθμούς ο υδράργυρος τις επόμενες μέρες – Πότε ξεκινά η αποκλιμάκωση

Σε συνθήκες έντονου καύσωνα θα παραμείνει η χώρα τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς, πριν αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη (23/07).

Για σήμερα, Δευτέρα, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας αναμένονται τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά η ζέστη θα είναι ηπιότερη.

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Τρίτη, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική. Σε περιοχές όπου οι τοπικές συνθήκες θα ευνοήσουν την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Θερμική καταπόνηση

Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, οι τιμές του δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) δεν δείχνουν γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές καταγράφονται τιμές που αντιστοιχούν στην κίτρινη κατηγορία επικινδυνότητας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Αττική και τη νότια Πελοπόννησο. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επιβαρύνουν όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα που δεν έχουν εγκλιματιστεί στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Τρίτη 21 Ιουλίου: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες, με βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 40 με 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 22 Ιουλίου: Στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά και Εύβοια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στα βόρεια, αλλά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στα νότια ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα.

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, που θα εξασθενήσουν από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, επιστρέφοντας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.