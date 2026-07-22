Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων – Τι ισχύει σήμερα

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες ανακοίνωσε για τη σημερινή ημέρα το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του καύσωνα. Τα μέτρα εφαρμόζονται στις περιοχές και στις κατηγορίες εργασιών που προβλέπονται από τη σχετική απόφαση, ενώ παράλληλα υπενθυμίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης της θερμικής καταπόνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικές και τεχνικές εργασίες, εργοτάξια, αγροτικές εργασίες, υπηρεσίες διανομής (delivery και courier), καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που συνεπάγεται έκθεση στον ήλιο ή σε συνθήκες αυξημένης θερμικής επιβάρυνσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χορήγηση συχνών διαλειμμάτων σε σκιερούς ή δροσερούς χώρους, η συνεχής παροχή δροσερού πόσιμου νερού, η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό, η εναλλαγή των εργαζομένων σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες, καθώς και η προσωρινή διακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν επικίνδυνη την παραμονή σε εξωτερικό χώρο.

Υποχρεωτική παύση εργασιών για διανομείς

Για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε υπηρεσίες διανομής (delivery και courier), προβλέπεται υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

Τι προβλέπεται για τους εσωτερικούς χώρους

Όσον αφορά τους χώρους εργασίας που λειτουργούν σε εσωτερικό περιβάλλον, όπως γραφεία, καταστήματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν συνθήκες θερμικής άνεσης. Αυτό σημαίνει επαρκή λειτουργία συστημάτων κλιματισμού ή φυσικού αερισμού, καθώς και διαρκή πρόσβαση των εργαζομένων σε πόσιμο νερό.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως οι έγκυες, τα άτομα με καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και όσοι αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας που μπορεί να επιδεινωθούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Τι ισχύει για την τηλεργασία

Η ισχύουσα εγκύκλιος δεν επιβάλλει την εφαρμογή της τηλεργασίας ως οριζόντιο μέτρο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις έκδοσης έκτακτων αποφάσεων λόγω καύσωνα, μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική ή η συνιστώμενη εξ αποστάσεως εργασία για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.

Στόχος των μέτρων είναι η πρόληψη περιστατικών θερμικής καταπόνησης και η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών, με την ευθύνη εφαρμογής τους να βαρύνει τους εργοδότες, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.