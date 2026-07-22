Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιγούρος.

«Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα... σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο....η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ...έζησε τα τελευταία της χρόνια στο γηροκομείο Αθηνών. Πάντα αξιοπρεπής κ χαμογελαστή...θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη ... περασμένες μου αγάπες πολλές φορές ηλιοβασίλεματα...» έγραψε στην ανάρτησή του.

Η ζωή και η μεγάλη καριέρα της Μαίρης Λίντα

Η Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό όνομα της Μαίρης Λίντα, γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι από μικρή ηλικία, στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, και συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής.

Μεγάλος σταθμός στη ζωή και την καριέρα της, ήταν η γνωριμία με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του '60. Μάλιστα, ήταν και παντρεμένοι για κάποιο διάστημα.

Έκανε έναν δεύτερο γάμο, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

Η ίδια είχε αναφερθεί στην κακοποίηση που είχε υποστεί από τον δεύτερο σύζυγός της.

«Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» έχει πει σε μια από τις συνεντεύξεις της το 2012.

Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το Α' βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι».

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον.