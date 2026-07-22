Σοκ προκάλεσε η είδηση της δολοφονίας - όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία- του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο ίδιος ασκούσε την δικηγορία για περίπου τριάντα χρόνια. Παραλληλα είχε και έντονη παρουσία στην τηλεόραση σχολιάζοντας δικαστικές και όχι μόνο υποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σταύρος Γεωργίου γρονθοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ο ποινικολόγος βρέθηκε βρέθηκε γυμνός, μέσα σε λίμνη αίματος και τα ρούχα του ήταν πεταμένα σε διάφορα σημεία του γραφείου. Πρόκειται για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενώ προκύπτει ότι κατά πάσα πιθανότητα γνώριζε τον δολοφόνο του, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης της πόρτας στο γραφείο του. Επίσης δεν υπάρχουν ίχνη πάνω του από αιχμηρό αντικείμενο.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα είχε μιλήσει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, σχετικά με τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ των πλέον γνωστών υποθέσεων που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια της πολυετούς δικηγορικής του πορείας συγκαταλέγονται οι εξής:

Η δίκη της 17 Νοέμβρη , όπου είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Χρήστου Μάτη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής.



, όπου είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Χρήστου Μάτη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής. Η υπόθεση της εξαφάνισης του Άλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια, στην οποία ήταν συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, του είχε επιβληθεί εξάμηνη πειθαρχική παύση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).



στη Βέροια, στην οποία ήταν συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, του είχε επιβληθεί εξάμηνη πειθαρχική παύση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ). Η υπόθεση της μικρής Άννυ, όπου είχε αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας του άτυχου κοριτσιού, σε μία από τις πλέον πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

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Πώς έγινε το φονικό

Ο γνωστός ποινικολόγος αναζητούνταν από το μεσημέρι, καθώς δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, νεκρό τον εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του μέσα στο γραφείο του. Λίγη ώρα αργότερα μετέβη στο σημείο ο αδελφός του, προκειμένου να προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της σορού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ποινικολόγος βρέθηκε γυμνός, μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν πεταμένα σε διάφορα σημεία του γραφείου.

Από την πρώτη αυτοψία της ΕΛ.ΑΣ. δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του χώρου. Την πόρτα του γραφείου άνοιξε στις δύο ανήλικες ο θυρωρός του κτιρίου και αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ποινικολόγου.

Ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου ασκούσε τη δικηγορία και είχε χειριστεί κατά το παρελθόν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει την υπόθεση αναμένει απαντήσεις από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του θύματος. Επιπλέον ένα στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξιχνίαση είναι το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας.