Καύσωνας και αφρικανική σκόνη σαρώνουν την Ελλάδα: Οι περιοχές που επηρεάζονται - Πότε πέφτει ο υδράργυρος

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγούβαρδος, αναλύει τον καιρό και αναφέρει πως οι επόμενες μέρες θα επικρατήσει καύσωνας αλλά και αφρικανική σκόνη, τονίζοντας πως το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης 21 και 22 Ιουλίου θα επικρατήσουν τα παραπάνω φαινόμενα.

Σε χάρτες που παρουσιάζει, παρατίθεται η πρόβλεψη για την συγκέντρωση σκόνης για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, κυρίως στα δυτικά,κεντρικά και νότια της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Λαγούβαρδου:

«Και καύσωνας και λίγη ερημική σκόνη...

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένονται το διήμερο Τρίτης 21 και Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα μας.

Στους δύο χάρτες που παρατίθενται, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται η προβλεπόμενη συγκέντρωση της σκόνης (μέτριες συγκεντρώσεις) τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 21/07 και Τετάρτης 22/07, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Από την Πέμπτη 23/07 η σκόνη απομακρύνεται σχεδόν εντελώς από τη χώρα μας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε δορυφορικές και επίγειες μετρήσεις της ερημικής σκόνης καθώς και το σύνολο των προγνωστικών χαρτών, στο Παρατηρητήριο Σκόνης της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη σελίδα www.meteo.gr/dust».

Καύσωνας και μετά πτώση της θερμοκρασίας: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 23/7

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 24/7

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η εξέλιξη της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες

Στην παρακάτω εφαρμογή μπορείτε να δείτε live την εξέλιξη της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες: