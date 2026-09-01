Υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ήταν οι θερμοκρασίες τον Αύγουστο του 2026 σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ανάλυση βασίζεται στις καταγραφές από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία τον περασμένο μήνα κινήθηκε πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα θερμό χαρακτήρα του φετινού Αυγούστου.

Στους θερμότερους Αυγούστους των τελευταίων 17 ετών

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η θέση του Αυγούστου του 2026 στην κατάταξη της περιόδου 2010-2026.

Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, ο φετινός Αύγουστος ήταν ο 2ος θερμότερος της περιόδου.

Στην Πελοπόννησο κατατάχθηκε ως ο 3ος θερμότερος, ενώ στη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη ως ο 5ος θερμότερος.

Στη Θεσσαλία και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα, ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο 6ος θερμότερος από το 2010.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας διαμορφώθηκε στους +0,4°C σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τη μέση τιμή των προηγούμενων ετών σε 21 ημέρες του Αυγούστου. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη παρουσίασε θετική απόκλιση +0,6°C.

Τα στοιχεία του meteo.gr αποτυπώνουν έτσι έναν Αύγουστο που, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, κινήθηκε συνολικά σε θερμότερα επίπεδα από τα κανονικά, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στην κατάταξη αρκετών γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας.