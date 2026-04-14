Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά καθώς συνελήφθη και τρίτο άτομο.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα για έκθεση σε κίνδυνο.

Στο μεταξύ, συντετριμμένος είναι ο πατέρας της 19χρονης μετά τον θάνατο της κόρης του.

«Ούτε ξέρω να σου περιγράψω τι έχει συμβεί, έχασα το παιδί μου, ένα λεβεντόπαιδο 19 χρονών, ένα δίμετρο που ήταν για την πασαρέλα να γίνει Μις Υφήλιος και το πετάξανε στο δρόμο τα κατακάθια της κοινωνίας» αναφέρει στον ΣΚΑΪ ο πατέρας της 19χρονης.

Συνεχίζει λέγοντας «τελείωσε η ζωή μου, αυτό ήταν το παιδί μου. Να μάθω τι έγινε στο παιδί μου, να δω τι θα πει ο νόμος και υπάρχουν και άλλοι νόμοι. Κα μετά θα φύγω ευχαριστημένος και θα πάω να βρω το παιδί μου, γιατί δεν το ευχαριστήθηκα, 19 χρονών ήταν. Άκλειστα».

Οι συλλήψεις και το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ενός 26χρονου από την Κεφαλονιά και ενός 22χρονου αλβανικής καταγωγής, έχει προχωρήσει η αστυνομία για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο νησί, ενώ - σύμφωνα με τελευταία εξέλιξη- συνελήφθη και τρίτο άτομο, όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές, καταγράφεται ένας από τους τρεις να μεταφέρει τη νεαρή, με τους άλλους δύο να τον ακολουθούν.

Οι δύο συλληφθέντες, που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως ενώπιον του εισαγγελέα, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο.

Η νεαρή εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, δεν φέρει εμφανή σημάδια τραυματισμού. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι συλληφθέντες

Δύο νεαροί προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα, πρόκειται για τα άτομα που καταγράφονται στο βιντεοληπτικό υλικό να είναι μαζί με την νεαρή λίγη ώρα πριν αυτή εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο».

Ο ένας εκ τω συλληφθέντων είναι πρωταθλητής της άρσης βαρών. Ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.