Κεφαλονιά: 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του νεαρού στην Κεφαλονιά, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα (17/11/2025). Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης οι έρευνες είχαν ενταθεί στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, μετά τον εντοπισμό, αργά το βράδυ της Τετάρτης, ενός οχήματος μέσα στη θάλασσα από σκάφος του Λιμενικού.

Στην ευρεία επιχείρηση, όπως σημειώνει το ekefalonia, συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, η ομάδα της ΕΜΑΚ καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες, οι οποίοι επιχειρούσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κεφαλονιά | ekefalonia

Ο βυθός στο σημείο είναι βαλτώδης, με ιδιαίτερα πυκνή λάσπη που σχεδόν μηδενίζει την ορατότητα, δυσκολεύοντας στο έπακρο τόσο τον εντοπισμό του οχήματος όσο και την προσέγγιση στο εσωτερικό του.

Δυστυχώς, πριν από λίγη ώρα, οι δύτες ανέσυραν τον άτυχο Στέφανο Μεσσάρη από το εσωτερικό του αυτοκινήτου του. Η σορός του μεταφέρεται αυτή την ώρα με σκάφος του Λιμενικού στο Λιμεναρχείο Αργοστολίου, όπου θα την παραλάβει ασθενοφόρο.