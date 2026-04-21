Τη δική του οπτική για τα κεκαλυμένα από πέπλο μυστηρίου γεγονότα της 14/4, γύρω από τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, έδωσε στο MEGA ο 23χρονος που κρατείται, ως ένας από τους κύριους υπόπτους για την υπόθεση.

Ο 23χρονος διέμενε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, έχοντας αραιώσεις τις επισκέψεις του στον τόπο καταγωγής του, ενώ είναι μακρινός εξάδελφος του 26χρονου αρσιβαρίστα που εμπλέκεται επίσης στον θάνατο της Μυρτώς, που έλαβε χώρα μεταξύ της επίσεψης στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα, και της εγκατάλειψής της από τους τρεις άνδρες.

«Το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω τη Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ», δήλωσε αρχικά.

Θάνατος Μυρτώς: «Ήταν φίλη μου, δεν ισχύουν τα περί μαστροπείας»

Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν 1,5 χρόνο σε έναν γάμο στην Κεφαλονιά και αρχίσαμε την παρέα.

Δεν είναι πρόσφατη η γνωριμία μας, Το Πάσχα πήγα στην Κεφαλονιά και βρεθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό».

Θάνατος Μυρτώς: «Δεν διέγραψα τα αρχεία από την κάμερα»

Ένα από τα πρόσωπα «κλειδιά» της μοιραίας νύχτας που είδε τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, είναι και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμενε, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενο ρόλο του στην υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα: Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: «Αφήγημα που δεν προκύπτει από τα περιστατικά» λέει η δικηγόρος κατηγορούμενης

Από τη μεριά του ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά αναφορές για ύποπτες κινήσεις του, χαρακτηρίζοντας «χυδαίο ψέμα» τα περί διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού από εξωτερική κάμερα.

Ανέφερε ακόμα πως αύριο Τετάρτη (22/4) θα καταθέσει στην ανακρίτρια και «προφανώς θα μιλήσω με ονόματα και επίθετα αν μου ζητηθεί και θα της διαλευκάνω οτιδήποτε μου ζητήσει».

«Αυτό είναι χυδαίο ψέμα και πραγματικά θα κινηθώ νομικά εναντίον αυτής της πηγής που το έχει αναφέρει. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να διαγραφούν στοιχεία.

Δεύτερον, σχετικά με το πότε παρελήφθησαν από την ΕΛΑΣ οι κάρτες μνήμης, 08:00 το πρωί και ενώ κοιμόμουν έλαβα μια κλήση από το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν ήταν τα ντοκουμέντα της εξωτερικής κάμερας», είπε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, στο STAR.

«Έχω αποφύγει τον τελευταίο καιρό να κάνω οποιαδήποτε δήλωση γιατί είναι πάρα πολύ λίγο εμπλεκόμενος σε αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς ουσιαστικά μια κράτηση δεχτήκαμε, δεν ξέρω προσωπικά κανέναν από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την ιστορία»