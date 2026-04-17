Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με σκυμμένα πρόσωπα, φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και κουκούλες, οι τρεις συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου στην Κεφαλονιά.

Η δικαστική διερεύνηση για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς εξελίσσεται σε ένα θρίλερ αλληλοκατηγοριών, με τους εμπλεκόμενους να προσπαθούν να αποσείσουν τις ευθύνες τους.

Ο 26χρονος πρώην αθλητής της άρσης βαρών παραδέχεται τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών στο δωμάτιο, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά πως εγκατέλειψε αβοήθητη την άτυχη κοπέλα.

Οι αντικρουόμενες απολογίες των κατηγορουμένων

Η γραμμή υπεράσπισης των τριών ανδρών κινείται σε διαφορετικά επίπεδα, με τις καταθέσεις τους να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τα γεγονότα εκείνης της μοιραίας νύχτας:

Ο 26χρονος ισχυρίζεται: «Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση.

Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς.

Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ».

Αντίθετα, ο 23χρονος κατηγορούμενος δίνει μια διαφορετική εκδοχή για την κλήση σε βοήθεια:

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ.

Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς.

Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν».

Ο 26χρονος επανήλθε συμπληρώνοντας: «Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου.

Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της».

Από την πλευρά του, ο τρίτος κατηγορούμενος, ηλικίας 22 ετών, δηλώνει ουσιαστικά αμέτοχος στο περιστατικό:

«Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».

Η μάχη στο νοσοκομείο και τα κρίσιμα 77 λεπτά

Όταν η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο, η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε οριακή. Για τα επόμενα 77 λεπτά, εξελίχθηκε ένας αγώνας δρόμου για τη ζωή της, ο οποίος ωστόσο συνοδεύτηκε από καταγγελίες και έντονες αντιπαραθέσεις.

Ο δικηγόρος του 23χρονου άφησε αιχμές για την ετοιμότητα του ιατρικού προσωπικού:

«Οι γιατροί που ήτανε; Καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι; Δεν υπήρχε και λυπάμαι που το λέω αυτό, κανένας. Ήρθανε μετά από τον ύπνο και ήρθαν να την αποχαιρετήσουν όταν ήταν νεκρή».

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς απάντησε άμεσα στις κατηγορίες:

«Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείο επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό».

Την ίδια θέση υποστήριξε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος:

«Στο νοσοκομείο υπήρχαν ειδικευμένοι γιατροί σε εφημερία που παρέλαβαν το κορίτσι. Μια αναισθησιολόγος κι ένας καρδιολόγος.

Εκεί επί 77 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το κορίτσι».

Το σπαρακτικό «ύστατο χαίρε»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την 19χρονη. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς η κηδεία μετατράπηκε σε έναν συμβολικό «γάμο», με την άτυχη κοπέλα να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία ντυμένη στα λευκά.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά | EUROKINISSI

Ο πατέρας της, σε κατάσταση σοκ, συγκλόνισε με τα λόγια του:

«Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου, σήμερα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, έχω την κηδεία του παιδιού μου. Αλλά έχω και το γάμο του σήμερα.

Έχω και το γάμο του. Την έντυσα νυφούλα χτες το βράδυ, της λέω ‘’Μυρτούλα μου, ζωούλα μου μ’ εξαπάτησες. Μ’ εξαπάτησες παιδί μου της λέω’’».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με πλήθος λευκών τριαντάφυλλων, καθώς οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του δικού τους «αγγέλου».