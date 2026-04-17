Περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο το κουβάρι της υπόθεσης γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, καθώς στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το παρελθόν και η δράση του 66χρονου άνδρα που συνομίλησε μαζί της το μοιραίο βράδυ.

Ο 66χρονος, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων και κάτοικος Αθηνών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Πρέβεζα, προσήλθε αυτοβούλως στις Αρχές.

Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε πως γνώριζε ελάχιστα τον 23χρονο κατηγορούμενο και φίλο της Μυρτούς, ο οποίος και τον πρόσθεσε σε μια ομαδική συνομιλία. Κατά τα λεγόμενά του, η 19χρονη επικοινώνησε μαζί του το βράδυ που έχασε τη ζωή της, ζητώντας οικονομική βοήθεια και ισχυριζόμενη πως ήταν άστεγη.

Διαβάστε ακόμα: Κεφαλονιά: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς φέρνει στο φως το Reader

Ωστόσο, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την εκπομπή «Live News» του MEGA, σκιαγραφούν ένα διαφορετικό προφίλ για τον 66χρονο. Σύμφωνα με μαρτυρία, ο άνδρας είχε καταγγελθεί τον Δεκέμβριο του 2020 από επαγγελματία στη Σαντορίνη για απάτη, υπεξαίρεση και κλοπή ύψους 120.000 ευρώ.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι ο 66χρονος εμφανίστηκε στο νησί μαζί με έναν υποτιθέμενο δικηγόρο, συστηνόμενος ως λογιστής. Υποσχέθηκε να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της επιχείρησης του θύματος και στη διευθέτηση συνταξιοδοτικών εγγράφων του πατέρα του.

«Έπεσα θύμα απάτης. Ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε λογιστής, ούτε ο άλλος δικηγόρος. Καταχράστηκε περίπου 120.000 ευρώ από τον λογαριασμό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα της απάτης.

Διαβάστε ακόμα: Ό,τι και να συμβεί σε μια γυναίκα, φταίει

Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία, ο 66χρονος φαίνεται πως λειτουργούσε μεθοδικά, αλλάζοντας ιδιότητες ανάλογα με την περίσταση. Συστήνονταν σε ταξιδιωτικά γραφεία ως νομικός σύμβουλος εταιρειών, ενώ άφηνε πίσω του ανεξόφλητους λογαριασμούς, όπως ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία αναγκαζόταν να πληρώσει το θύμα.

Η αποκάλυψη αυτής της καταγγελίας θέτει νέα ερωτήματα στις Αρχές για τη φύση της σχέσης του με τον 23χρονο, αλλά και για το τι πραγματικά ειπώθηκε στις τελευταίες συνομιλίες με την άτυχη Μυρτώ, καθώς ο ρόλος του «πρόθυμου συμβούλου» φαίνεται να είναι μια πρακτική που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν.