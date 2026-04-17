Θάνατος Μυρτώς: Το ανήσυχο παρελθόν του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο που σηκώνει περιπολικό

Όσο ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι της υπόθεσης θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, που έχει συγκλονίσει τη χώρα, πληροφορίες για το παρελθόν του 26χρονου αρσιβαρίστα, που συνελήφθη μαζί με άλλους δύο άνδρες για την εμπλοκή του, βγαίνουν στο φως.

Συγκεκριμένα, ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε βίντεο, κατά το οποίο ο 26χρονος μαζί με άλλα 20 άτομα εμφανίζονται να σηκώνουν περιπολικό έξω από το τοπικό Α.Τ., όσο υπήρχε μόνο ένας φρουρός στην είσοδο, κάνοντας το στην άκρη για να μετακινήσουν όχημα τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν ακολούθησε σύλληψη των ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του 26χρονου. Στο βίντεο ακούγεται ξεκάθαρα κάποιος από την παρέα του 26χρονου να λέει: «Το μπ... τους. Πετάχτε το στην άκρη».

Το εν λόγω αυτοκίνητο φέρεται να είχε κατασχεθεί, καθώς χρησιμοποιούταν για κόντρες και έθετε σε κίνδυνο άλλους οδηγούς, ενώ μέχρι και σήμερα παραμένει άφαντο, χωρίς η Αστυνομία να μπορεί να εντοπίσει που βρίσκεται, αφού το πήραν από το Αστυνομικό Τμήμα.

Ενώπιον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες

Νωρίτερα στα δικαστήρια Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς για να απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι άνδρες έφτασαν σύμφωνα με το kefaloniapress.gr συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους υπεράσπισής τους, Χρήστο Τσόλκα , Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλο και Νίκο Αλετρά και οι τρεις δικηγόροι εκτός Κεφαλονιάς.

Οι τρεις άντρες, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών, αντιμετωπίζουν την κατηγορία του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως καθώς και της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.