Ο δεύτερος ομορφότερος άνδρας του κόσμου είναι... Έλληνας - Από ποια πόλη κατάγεται

Και όμως, ο δεύτερος ομορφότερος άνδρας στον κόσμο είναι Έλληνας και συγκεκριμένα, κατάγεται από την Άρτα.

Ο λόγος για τον Νίκο Κολιογιάννη. Το μοντέλο, που φωτογραφήθηκε στον τόπο καταγωγής του και κατέθεσε με αυτή τη φωτογραφία συμμετοχή σε διαγωνισμό, κατάφερε να σαρώσει στα βραβεία «Mister Tourismo».

Μιλώντας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΙ δήλωσε ότι σκοπός των συγκεκριμένων βραβείων είναι να «αναδεικνύεται η ομορφιά του τόπου που μπορούν και να προσελκύσουν τουρίστες στην εκάστοτε περιοχή».

Αναφορικά με τη συμμετοχή του στα καλλιστεία δήλωσε: «Δεν υπήρχαν βασικοί λόγοι. Ήταν μια πολύ γρήγορη επιλογή χωρίς πολλές ελπίδες αν με ρωτάς. Ξεκίνησε όλο αναδεικνύοντας την περιοχή μου. Η ομορφιά ήταν απλά ένα εισιτήριο.

Ήταν μια πολύ μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, και πιο μεγάλη την πόλη σου. Είναι ένα δυνατό φορτίο που πρέπει να βγάλεις με αξιοπρέπεια εις πέρας, είπε το μοντέλο.