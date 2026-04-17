Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, και οι τρεις νεαροί για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Όλοι τους ισχυρίστηκαν ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σώσουν και ότι ποτέ δεν την εγκατέλειψαν.

Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου, τελευταίου κατηγορούμενου και η υπόθεση οδηγήθηκε στον εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων, ο οποίος σε σύσκεψη με την ανακρίτρια, αποφάσισε την προφυλάκισή τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί έβγαλαν τους τρεις νεαρούς από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις από συγγενείς και φίλους. Όταν οι συγκεντρωμένοι το αντελήφθησαν, έτρεξαν, με ορισμένους να τους βρίζουν και να τους απειλούν.

Το καινούργιο στοιχείο που είχε έρθει στην επιφάνεια, αφορούσε το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βασίλης Σιώμος, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, σε όλο το τετράγωνο, οι οποίες μπορεί να είχαν καταγράψει την πορεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι εικόνες αυτές να επιβεβαίωναν ή να διάψευδαν στις Αρχές όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Οι αντικρουόμενες απολογίες των κατηγορουμένων

Η γραμμή υπεράσπισης των τριών ανδρών κινήθηκε σε διαφορετικά επίπεδα, με τις καταθέσεις τους να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τα γεγονότα εκείνης της μοιραίας νύχτας:

Ο 26χρονος ισχυρίζεται: «Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση.

Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς.

Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ».

Αντίθετα, ο 23χρονος κατηγορούμενος δίνει μια διαφορετική εκδοχή για την κλήση σε βοήθεια:

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν».

Ο 26χρονος επανήλθε συμπληρώνοντας: «Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου.

Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της».

Από την πλευρά του, ο τρίτος κατηγορούμενος, ηλικίας 22 ετών, δηλώνει ουσιαστικά αμέτοχος στο περιστατικό:

«Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».

Η μάχη στο νοσοκομείο και τα κρίσιμα 77 λεπτά

Όταν η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο, η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε οριακή. Για τα επόμενα 77 λεπτά, εξελίχθηκε ένας αγώνας δρόμου για τη ζωή της, ο οποίος ωστόσο συνοδεύτηκε από καταγγελίες και έντονες αντιπαραθέσεις.

Ο δικηγόρος του 23χρονου άφησε αιχμές για την ετοιμότητα του ιατρικού προσωπικού:

«Οι γιατροί που ήτανε; Καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι; Δεν υπήρχε και λυπάμαι που το λέω αυτό, κανένας. Ήρθανε μετά από τον ύπνο και ήρθαν να την αποχαιρετήσουν όταν ήταν νεκρή».

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς απάντησε άμεσα στις κατηγορίες:

«Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείο επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό».

Την ίδια θέση υποστήριξε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος:

«Στο νοσοκομείο υπήρχαν ειδικευμένοι γιατροί σε εφημερία που παρέλαβαν το κορίτσι. Μια αναισθησιολόγος κι ένας καρδιολόγος.

Εκεί επί 77 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το κορίτσι».