Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή που διώκεται για βιασμούς ανηλίκων

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής διάταξης, τα στοιχεία ταυτότητας του προπονητή στην Κεφαλονιά, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατ' εξακολούθηση βιασμούς ανήλικων αθλητριών.

Δείτε τις φωτογραφίες εδώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Δίνονται στη δημοσιότητα, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Πατρών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη ημεδαπού άνδρα, ο οποίος συνελήφθη την 3-7-2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Πρόκειται για τον ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Παρίση του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεν. 13-02-1976 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Σε βάρος του ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένου και σε απόπειρα, με παθόντα ανήλικο κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατά συρροή, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από γυμναστή – πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα σε ανήλικο, παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Π.Κ. κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και της πορνογραφίας ανηλίκων κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση (με τη μορφή της απόκτησης και της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων), με δράστη παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευτεί ανήλικο για να το επιβλέπει ή να το φυλάσσει έστω και προσωρινά.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι πρόσφορη για τον προαναφερθέντα σκοπό και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα και δεν είναι δυνατή εν προκειμένω η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710–28404, 26710–27841 και 26710-24441, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, είναι χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, από την παραγγελία εκτέλεσης της διάταξης, αρχής γενομένης από 28-08-2026 και περί ώρα 12.00 μεσημβρινή έως την 28-11-2026 την ίδια ώρα. Πέραν του χρονικού ορίου των τριών μηνών, δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.