Κεφαλονιά: «Υπό έλεγχο η φωτιά, μόνο μικρές αναζωπυρώσεις», λέει ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤΝews ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση», δήλωσε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της.

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα,όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, επανέρχεται σταδιακά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πάντως στην περιοχή ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες OTA.