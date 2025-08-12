Μενού

Φωτιά τώρα στα Φαρακλάτα Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική σήμανε ξημερώματα Τρίτης για φωτιά στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς.

fotia_nyxta
Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα | eurokinissi
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική που έσπευσε το σημείο με 20 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα, ενώ ήχησε και το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.  Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος.  Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

ΕΛΛΑΔΑ