Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο

Στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στον Κεραμεικό, έπεσε λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα ένας άνδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος διαμένει στο συγκεκριμένο κτίριο, κοντά στη συμβολή της οδού Πλαταιών με την Αγησιλάου.
Ο άνδρας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα (εξοχή) στον πρώτο όροφο. Καθώς δεν ήταν προσβάσιμο το σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος έφτασε στον άνδρα.
Λίγα λεπτά αργότερα οι πυροσβέστες τόν απεγκλώβισαν και τόν παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται ενημέρωση για την κατάστασή του.
Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και λαμβάνουν καταθέσεις για το συμβάν.
