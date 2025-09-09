Μενού

Κέρκυρα: 57χρονος Γερμανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία

Ο 57χρονος Γερμανός εντοπίστηκε από λουόμενους της παραλίας Αστρακερή.

Αστυνομία στην Κέρκυρα
Αστυνομική επιχείρηση στην Κέρκυρα | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (9/9) ένας 57χρονος Γερμανός στην παραλία Αστρακερή της Κέρκυρας.

Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει αναζήτηση από κάποιον οικείο του.

Πηγή: ertnews.gr

