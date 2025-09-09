Κέρκυρα: 57χρονος Γερμανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (9/9) ένας 57χρονος Γερμανός στην παραλία Αστρακερή της Κέρκυρας.

Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει αναζήτηση από κάποιον οικείο του.

Πηγή: ertnews.gr