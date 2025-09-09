Κέρκυρα: 57χρονος Γερμανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (9/9) ένας 57χρονος Γερμανός στην παραλία Αστρακερή της Κέρκυρας.
Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει αναζήτηση από κάποιον οικείο του.
Πηγή: ertnews.gr
- Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια: Βρέθηκαν γκλοπ στην κατοχή τους
- Οι μετρήσεις του Μαξίμου και των καναλιών, η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα και η καχυποψία των Λίβυων
- Καρολίνα Πελενδρίτου: Η παραολυμπιονίκης μας που «στρίμωξε» τον οδηγό ταξί - Έχανε την όρασή της από τα 9 της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.