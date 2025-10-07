Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στις λιμενικές αρχές της Κέρκυρας, όταν ιστιοφόρο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έμεινε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, έντασης 5-6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες.

Σ'ύμφωνα με το dikastiko.gr, προς το σημείο σπεύδουν ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, αλιευτικό σκάφος και ιδιωτικό σκάφος για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.