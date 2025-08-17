Κέρκυρα: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης του κινητήρα στο αεροπλάνο

Δραματικές εικόνες καταγράφηκαν σε πτήση της Condor από την Κέρκυρα προς το Ντίσελντορφ, όταν ο ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση.

Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα, που αναρτήθηκε στο TikTok, δείχνει το αεροσκάφος στη φάση ανόδου, με έντονες λάμψεις και εκρήξεις από τον δεξιό κινητήρα, ενώ ακούγεται και ο ήχος τους. Στη συνέχεια, το Boeing 757, με περίπου 250 επιβάτες, κάνει στροφή δεξιά, με καπνούς να βγαίνουν από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών, με τους πιλότους να θέτουν άμεσα τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Το αεροσκάφος προχώρησε σε επανακύκλωση και κινήθηκε σε μεγαλύτερα ύψη, 6.000 – 8.000 ποδιών, προκειμένου να κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στην Ιταλία, όπου προσγει

ώθηκε με ασφάλεια.

Κατά μαρτυρίες κατοίκων της Κέρκυρας, οι εκρήξεις και ο θόρυβος του κινητήρα ήταν εμφανείς ακόμη και από την πόλη και το λιμάνι του νησιού. Αρχικά, το αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» ετοιμάστηκε για ενδεχόμενη έκτακτη προσγείωση, ωστόσο οι πιλότοι έκριναν ασφαλέστερη την κατεύθυνση προς Ιταλία.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα, ενώ τα αίτια της βλάβης διερευνώνται.