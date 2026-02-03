Κέρκυρα: Λιμάνι πρώτης γραμμής στη Μεσόγειο με ισχυρές προοπτικές κρουαζιέρας για το 2026

Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) παρουσιάζει το πρόγραμμα προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του λιμένα και τον στρατηγικό του στόχο για εδραίωση της Κέρκυρας ως προορισμού κρουαζιέρας δωδεκάμηνης διάρκειας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

562 προγραμματισμένες προσεγγίσεις το 2026 (+20,3%) , με ενίσχυση της δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους

, με ενίσχυση της δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους Σταθερή πορεία προς κρουαζιέρα 12 μηνών , με αυξημένη κίνηση στη χειμερινή και μεταβατική περίοδο

, με αυξημένη κίνηση στη χειμερινή και μεταβατική περίοδο 998.244 επιβάτες αναμένονται το 2026, με θετική τάση υπέρβασης

Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί συνολικά 562 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, αριθμός που αποτυπώνει αύξηση της τάξης του 20,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κέρκυρας στο διεθνές δίκτυο της κρουαζιέρας. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, αναμένεται η επίσκεψη 998.244 εκατομμυρίου επιβατών, με τα διαθέσιμα στοιχεία να καταδεικνύουν τάση υπέρβασης του ορίου αυτού, καθώς η ζήτηση για την Κέρκυρα ενισχύεται τόσο στην υψηλή όσο και στη λεγόμενη «ώριμη» και εκτός αιχμής περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταθερή εμπιστοσύνη των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας στο λιμάνι της Κέρκυρας, αλλά και τη συστηματική προσπάθεια του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των λιμενικών υποδομών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση των οφελών για την τοπική οικονομία.

Στόχος η κρουαζιέρα 12 μηνών

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής του Οργανισμού παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ομαλή κατανομή της δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το πρόγραμμα του 2026 προβλέπει προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων κατά τη χειμερινή περίοδο, ήδη από το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετατόπιση της Κέρκυρας σε προορισμό τεσσάρων εποχών.

Συγκεκριμένα, με το πρώτο κρουαζιερόπλοιο να έχει ήδη καταπλεύσει στο νησί από τις 2 Ιανουαρίου, αποβιβάζοντας 2.679 επιβάτες, για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 έχουν προγραμματιστεί 36 προσεγγίσεις έναντι 31 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, καταγράφοντας ενισχυμένη δραστηριότητα σε σχέση με παλαιότερες χειμερινές περιόδους και δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την τοπική οικονομία και την απασχόληση, πέραν της παραδοσιακής αιχμής του καλοκαιριού.

Σταθερή υψηλή ζήτηση και ενίσχυση της διεθνούς θέσης

Κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης, από Μάιο έως και Σεπτέμβριο, το λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερες από 70 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανά μήνα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασική πύλη εισόδου της χώρας από την Κεντρική Ευρώπη και ως στρατηγικό κόμβο για την Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2026, όπου ο σχεδιασμός παρουσιάζει σταθερή ανοδική τάση σε σχέση με πέρυσι, καθώς προβλέπονται 119 προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Αυτό είναι στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τον στόχο της επιμήκυνσης της σεζόν, συμβάλλοντας στη διασπορά των επισκεπτών και στις προσπάθειες της βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Απέργης, δήλωσε: «Ο σχεδιασμός για το 2026 αποτυπώνει τη σταθερή αναβάθμιση του λιμανιού της Κέρκυρας και τη σαφή στρατηγική μας για ενίσχυση της διεθνούς του θέσης. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών, η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και η δημιουργία ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία και την οικονομία του νησιού.»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Λιμένας Κέρκυρας εισέρχεται στο 2026 με ισχυρές βάσεις, σαφή στρατηγική κατεύθυνση και αυξημένες προοπτικές, για περαιτέρω ενσωμάτωσή του νησιού στο διεθνές δίκτυο τουριστικών και ναυτιλιακών ροών, σηματοδοτώντας ένα επόμενο, ουσιαστικό βήμα αναβάθμισης και εξωστρέφειας για το νησί.

