Κέρκυρα: Νεκρή 68χρονη μετά από πτώση σε πηγάδι

Νεκρή ανασύρθηκε μία 68χρονη που έπεσε σε πηγάδι στην Κέρκυρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα 68 χρονών από πτώση σε πηγάδι σήμερα το πρωί, 10/9, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα φαίνεται να πήγε στο κτήμα της όπου υπήρχε το συγκεκριμένο πηγάδι, το οποίο ήταν σκεπασμένο με ένα κομμάτι τσιμέντου. 

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η άτυχη γυναίκα ανέβηκε στο τσιμέντο, το οποίο αποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να έχει τραγική κατάληξη.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: corfutvnews.gr

