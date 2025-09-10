Κέρκυρα: Νεκρή 68χρονη μετά από πτώση σε πηγάδι

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα 68 χρονών από πτώση σε πηγάδι σήμερα το πρωί, 10/9, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα φαίνεται να πήγε στο κτήμα της όπου υπήρχε το συγκεκριμένο πηγάδι, το οποίο ήταν σκεπασμένο με ένα κομμάτι τσιμέντου.

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η άτυχη γυναίκα ανέβηκε στο τσιμέντο, το οποίο αποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να έχει τραγική κατάληξη.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

