Κέρκυρα: Νεκρή 68χρονη μετά από πτώση σε πηγάδι

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα 68 χρονών από πτώση σε πηγάδι σήμερα το πρωί, 10/9, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.
Η γυναίκα φαίνεται να πήγε στο κτήμα της όπου υπήρχε το συγκεκριμένο πηγάδι, το οποίο ήταν σκεπασμένο με ένα κομμάτι τσιμέντου.
Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η άτυχη γυναίκα ανέβηκε στο τσιμέντο, το οποίο αποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να έχει τραγική κατάληξη.
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Πηγή: corfutvnews.gr
