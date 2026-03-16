Κέρκυρα: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 14χρονος μετά από πτώση με πατίνι

Ανήλικος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Ηλεκτρικό πατίνι | AP
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από την Κυριακή (16/03) ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ύστερα από πτώση από πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με αεροδιακομιδή, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε εξειδικευμένο παιδιατρικό κέντρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 14χρονος υπέστη επισκληρίδιο αιμάτωμα από την πτώση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

