Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 10χρονος έπειτα από ξυλοδαρμό από συμμαθητές του

Στο νοσοκομείο κατέληξε 10χρονος μαθητής στην Κέρκυρα μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα στο σχολείο.
Σύμφωνα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Το'χουμε» την περασμένη Δευτέρα την ώρα του διαλείμματος ο 10χρονος ήρθε σε λογομαχία με ένα άλλο παιδί -μεγαλύτερης τάξης- την ώρα που κατέβαιναν τις σκάλες του σχολείου για να βγουν έξω. Στη συνέχεια, ο λεκτικός διαπληκτισμός τους κατέληξε σε βιαιοπραγία με έναν ή και περισσότερους μαθητές να επιτίθενται στον 10χρονο πριν προλάβει να επέμβει η δασκάλα.
Οι γονείς του 10χρονου ενημερώθηκαν για το συμβάν και κλήθηκε η μητέρα του να τον παραλάβει από τον σχολικό χώρο. Ωστόσο, λόγο πόνων που είχε το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε η συγκέντρωση υγρών στην κοιλιακή χώρα λόγω του ξυλοδαρμού του.
Ο 10χρονος νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο, ωστόσο είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έπειτα από καταγγελία του πατέρα του 10χρονου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου η διευθύντρια, ο υποδιευθυντής και δασκάλες συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
Το παιδί αναμένεται να βγει από το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες και η υπόθεση είναι σε εξέλιξη.
