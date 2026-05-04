Κι όμως δεν είναι παράξενο: Οικογένεια από αγριογούρουνα εμφανίστηκε σε γάμο στους Θρακομακεδόνες

Τέσσερα αγριογούρουνα, μαζί με τα μικρά τους, έκαναν την εμφάνιση τους στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας στους Θρακομακεδόνες.

Η απρόσμενη -για κάποιους- εμφάνιση των συγκεκριμένων ζώων εκεί, δεν πρέπει να προκαλεί απορία για πολλούς λόγους.

Αρχικά οι Θρακομακεδόνες βρίσκονται δίπλα στην Πάρνηθα, όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός αγριογούρουνων αλλά και πολλών άγριων ζώων. Η περιοχή αποτελεί φυσικό τους βιότοπο και τους είναι εύκολο να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα, όπου η εύρεση τροφής είναι ευκολότερη.

Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περιοχή τα σπίτια έχουν χτιστεί πολύ κοντά στο δάσος. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πυρκαγιές και οι αλλαγές στο οικοσύστημα έχουν επηρεάσει τη διαθεσιμότητα τροφής, οδηγεί τα ζώα να μετακινούνται συχνότερα προς τις κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κοντά τους.

Αν μια εμφάνιση είναι απρόσμενη, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι των ανθρώπων, αφού στην ουσία τα ζώα βρίσκονται στο «σπίτι» τους, πάνω στο οποίο πλέον έχουν χτιστεί εκκλησίες, σπίτια και δρόμοι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα ζώα κινούνταν ήρεμα στον χώρο, προκαλώντας κυρίως έκπληξη και περιέργεια στους καλεσμένους του γάμου, ενώ δεν υπήρξε κάποια αναστάτωση.

Η χρήστρια που ανάρτησε το βίντεο στο TikTok να το σχολιάζει με χιούμορ γράφοντας «Έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι».