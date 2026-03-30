Κιάτο: 17χρονος τραυματίστηκε σε συμπλοκή ανηλίκων στο λιμάνι - Είχε πάνω του μαχαίρι και συνελήφθη

Ένας 17χρονος τραυματίστηκε σε συμπλοκή ανηλίκων στο Κιάτο, στην περιοχή του λιμανιού. Ο νεαρός συνελήφθη, καθώς έφερε πτυσσόμενο μαχαίρι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου 2026 στη χερσαία ζώνη λιμένα στο Κιάτο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το λιμενικό σώμα, για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Κιάτου, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις, χωρίς να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του.

Από τη διενεργούμενη προανάκριση του Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου προέκυψε ότι ο 17χρονος ενεπλάκη σε συμπλοκή με ομάδα συνομηλίκων του, κατά τη διάρκεια της οποίας έφερε πτυσσόμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων 309 (συμπλοκή) και 313 (επικίνδυνη σωματική βλάβη) του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για παράβαση του Ν. 2168/1993 περί όπλων. Ο ανήλικος συνελήφθη, ωστόσο με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

