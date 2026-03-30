Ο μεγάλος συμβιβασμός στο ΠΑΣΟΚ, το άνευ προηγουμένου σουρωτήρι στο Μαξίμου και το ξήλωμα του Νατσιού

Με μια διαρροή στο κυριακάτικο Πρώτο Θέμα ο Μητσοτάκης προσπάθησε να βάλει φρένο στα σενάρια εκλογών που τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και διάφορους εκεί παράγοντες. Ο Μητσοτάκης το λέει και το εννοεί ότι δεν έχει σκοπό να πάει σε κάλπες ως το καλοκαίρι και εφόσον δεν το κάνει καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα νόημα να πάει το φθινόπωρο, συνεπώς θα μείνει στον σχεδιασμό του για εκλογές το 2027. Η συλλογιστική του Μητσοτάκη πάντως είναι σχετικά απλή: εδώ ο κόσμος καίγεται και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και κάποιοι σκέφτονται τα πιθανά κομματικά οφέλη της ΝΔ, ενώ μπορεί να βρεθούμε ως χώρα επί ξύλου κρεμάμενοι.

Οι εκλογικές διαρροές και το σουρωτήρι

Πάντως μιας και ο Μητσοτάκης έχει μια πρεμούρα για να κόψει τα εκλογικά σενάρια που φούντωσαν, καλό είναι να κοιτάξει στο εσωτερικό του Μαξίμου για τις διαρροές. Προφανώς, πάντα οι κυβερνητικοί παράγοντες μιλούσαν και αυτό είναι χρήσιμο για τη δική μας δουλειά, αλλά σπανίως το Μαξίμου ήταν τόσο σουρωτήρι. Για παράδειγμα, παράγων του Μαξίμου και στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη έχει πει σε όποιον μιλάει ελληνικά ότι «για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός ακούει τα σενάρια των εκλογών και δεν κόβει την κουβέντα, σε όποιον την ανοίγει». Εγώ θα πω ότι βεβαίως ο πρωθυπουργός δεν θα το κοινολογήσει, άμα σκέφτεται να κάνει εκλογές, αλλά ορισμένοι κυβερνητικοί κάνουν την επιθυμία τους ανάλυση ή ακόμα πιο πονηρά πάνε να την επιβάλλουν δια των διαρροών. Μα δεν έχουν καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης δεν λειτουργεί έτσι;

O Μάρτιος του 2027 και η μόνη εξαίρεση

Για να μην πολυλογώ: οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027 με μια μόνο εξαίρεση: το να φτάσει το πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι, να προκληθεί μια μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση και να ζήσουμε στιγμές πολύ δύσκολες για την Ευρώπη και τον κόσμο. Σε μια τέτοια περίπτωση, που την απεύχομαι γιατί θα προκληθεί τεράστια κρίση, ίσως οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ θα είναι μονόδρομος. Σε όλα τα άλλα σενάρια, οι εκλογές θα γίνουν όπως έχουν εξαρχής προγραμματιστεί.

Ο μεγάλος συμβιβασμός στο ΠΑΣΟΚ

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε χωρίς… δράματα. Αντίθετα όλες οι πλευρές έδειξαν διάθεση συμβιβασμού, ώστε να βγει προς τα έξω μια εικόνα ενότητας. Ο αποκλεισμός της πιθανότητας συγκυβέρνησης με τη ΝΔ ήρθε μέσα από μια διατύπωση με την οποία συμφώνησαν όλοι («η Πολιτική Αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο»), ενώ το κόμμα ενοποιήθηκε με την επιβεβαίωση τάσεων. Ακόμη και οι δυο πρώην Πρόεδροι Παπανδρέου και Βενιζέλος κάθισαν δίπλα δίπλα παραμερίζοντας τις διαφορές τους στέλνοντας μήνυμα ενότητας και σύμπνοιας.

Τα νέα πυρά Σαμαρά

Νέα παρέμβαση θα κάνει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς στο Πολεμικό Μουσείο, σε ένα γνώριμο για τον ίδιο τοπίο, καθώς από εκεί έχει εκτοξεύσει και στο παρελθόν «βολές» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Σαμαράς θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του γνωστού καθηγητή Γεωπολιτικής και στενού προσωπικού του φίλου Ιωάννη Μάζη με τίτλο: «Του λόγου το αληθές και μετά λόγου γνώσεως». Άλλοι ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο καθηγητής της Νομικής Σπύρος Φλογαϊτης, αλλά και ο πρώην υπουργός και δημοσιογράφος Πάνος Παναγιώτοπουλος. Ο κ. Σαμαράς θα κάνει τον πρώτο χαιρετισμό και θα εστιάσει στα εθνικά θέματα, για τα οποία η κριτική του είναι δομική, όμως πολλοί ενδιαφέρονται να δουν και τι έχει να πει για τις υποκλοπές.

Ο Νατσιός «ξηλώνει» το μαγαζί του

Μάχη επιβίωσης δίνει η ΝΙΚΗ του Δημήτρη Νατσιού και φαίνεται ότι ο δάσκαλος έχει αποφασίσει να διαλύσει το σύστημα που είχε. Σχόλασε τον διευθυντή του γραφείου του Γιάννη Ιντζέ και τον αντικατέστησε με έναν συνεργάτη του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, τον Βαγγέλη Πάλλη. Επίσης, αντικαταστάθηκε η υπεύθυνη Τύπου της ΝΙΚΗΣ Στέφη Χριστοδούλου αιφνιδιαστικά και στην πιάτσα κυκλοφορεί ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να βρει εταιρία επικοινωνίας για να του κάνει ένα rebranding σε πιο επαγγελματικά πρότυπα στο κόμμα.